10 самых страшных сооружений в мире (видео)

Отправляясь в то или иное путешествие, мы надеемся на то, что получим максимум эстетического удовольствия от просмотра различных достопримечательностей, но порой своим гостям многие страны и города в дополнение могут предложить недюжинную дозу адреналина! Именно о таких местах и пойдет речь в представленном ниже видео.

Итак, десятка невероятно страшных сооружений со всего мира, присутствие в которых требует огромного мужества.