В ЮАР у овцы родился «получеловек» (видео)

В Восточно-Капской провинции ЮАР в деревне Леди Фрерэ в одном фермерском хозяйстве овца родила мертвого «получеловека», который не шутку перепугал все местное население. Старейшины заявили, что на свет появилось исчадие ада.

В деревню вызвали специалистов. Биологи рассмотрели жуткого монстра, который, по их мнению, скорее смахивает на пришельца и не имеет ничего общего от детеныша полуовцы-получеловека.

И рассказали, что, не смотря на разные слухи, это физически не представляется возможным. Действительно у людей и овец есть схожие хромосомы, но при этом животное не смогло бы забеременеть от человека.

Со слов ученых мать чудища болела распространенной среди овец лихорадкой Рифт-Валли, последствием которой был рожден несформированный как следует ягненок и не более того. Специалисты уверили фермеров, что им нечего опасаться.