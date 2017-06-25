Джоли сняла темные очки на публике и разочаровала поклонников «застывшим» после ботокса лицом

25.06.17 10:31Сколько просмотров этой статьи190Сколько комментариев этой статьи0

После громкого развода с Брэдом Питом 42-летняя Анджелина Джоли крайне редко выходила в свет и чаще всего скрывала глаза под темными солнцезащитными очками. Однако на днях актриса появилась на официальном мероприятии в Кении без привычного аксессуара, продемонстрировав как изменилось ее лицо после «уколов красоты».

На днях Анджелина Джоли прибыла в Найроби с официальным визитом. 20 июня, во Всемирный день беженцев, актриса выступила с речью на мероприятии, посвященном предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов.

На публике Посол доброй воли появилась в брючном светло-бежевом костюме, который выгодно «скрадывал» ее излишнюю худобу. Волосы Энджи были распущены, а губы украшала нежно-коралловая помада.

Примечательно, что Джоли вышла в свет без любимого аксессуара — темных солнечных очков. Увидев снимки с мероприятия, многие поклонники отметили, что лицо звезды стало практически неподвижным и немного одутловатым из-за недавних инъекций ботокса и филлеров.

К слову, в прессе уже неоднократно появлялись слухи о том, что Анджелина часто наведывается в кабинет косметолога и пробует на себе всевозможные инновационные омолаживающие методики.

Поговаривают, что Джоли напугана возрастными изменениями и готова буквально на все, чтобы притормозить естественный процесс старения. Надеемся, что в своем желании стать моложе и краше актриса не зайдет слишком далеко.

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