13-летняя девочка из общины мормонов совершила каминг-аут во время церковной службы

Саванна, 13-летняя девочка, проживающая с родителями в штате Юта и принадлежащая к общине мормонов, оказалась в центре скандала после того, как во время воскресной службы призналась в том, что является лесбиянкой.

В ходе этой службы всем присутствующим было предложено поделиться своими чувствами и мыслями с общиной, выйдя к микрофону. Когда Саванна сказала, что отнюдь не считает себя грешницей, а ее сексуальная ориентация "является такой же особенностью ее личности, как и веснушки", ей отключили микрофон и велели вернуться на место.

По словам матери Саванны, Хизер Кестер, которая не принадлежит к общине мормонов, хотя ее муж и дочь воспитаны в лоне Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, девочка, вернувшись на скамью, разрыдалась.

Руководители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней неоднократно за последние годы напоминали о том, что однополый секс нарушает фундаментальные доктрины веры мормонов. Тем не менее, в мормонской общине существуют и другие взгляды на отношения между людьми одного пола.

Как сообщает The Telegraph, Хизер Кестер считает, что ее дочь своим выступлением надеялась поддержать подростков, относящихся к ЛГБТ-общине, и не имеющих смелости признаться в этом.