День молодежи в Николаеве

Фестиваль граффити, воркаут, танцы, паркур, трикинг и баттл би-боев — продолжение празднования Дня молодежи после велопарада в Николаеве получилось насыщенным и действительно в молодежном духе. Посмотреть на выступления собралось много николаевцев на площади Соборной. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Пока авторы работали над граффити, николаевцев «подогревали» воркаутом и паркуром, а также выступлениями танцевального клуба Slice. Музыкальное сопровождение обеспечил Dj Kirumba из Кишинева. Как рассказал ведущий, граффити-райтер Вячеслав Балабаев, молодежи хотят показать здоровый активный образ жизни.

На фестиваль граффити в Николаев приехали участники из разных городов — всего их было шесть. Задумки у авторов были разные — показать лень молодежи и что не нужно стоять на месте, другие предпочли олдскульные композиции, кто-то «переродился» из граффитчика, который разрисовывал стены в Николаеве, в настоящего художника.

Показали николаевцам и трюки на велосипедах. Желающим предложили прилечь на ул. Адмиральской, чтобы велосипедисты над ними пролетели. Обошлось все без пострадавших.

Продолжили День молодежи баттлом по брейк-дансу, на который собрались участники из Одессы, Кривого Рога и Николаева. Юные би-бои на равных сражались с конкурентами постарше.