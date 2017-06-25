17.06.17 18:002590
Без шуток: вместо Лободы в Аризоне выступят "Грибы"
|25.06.17 14:02
|193
|0
Концерт Светланы Лободы, который должен был состояться 8 июля в Arizona Beach Club, отменили "в связи с политической ситуацией". Такую формулировку озвучили организаторы.
Концерт Светланы Лободы, который должен был состояться 8 июля в Arizona Beach Club, отменили "в связи с политической ситуацией". Такую формулировку озвучили организаторы.
"Вместо концерта Лободы состоится концерт группы "Грибы" 7 июля в 21:00.
Все билеты, которые ранее были куплены на концерт Лободы, будут действительны на концерт группы "Грибы".
В случае, если данная замена вам не подходит, вы можете произвести возврат билетов до 2 июля включительно.
После 2 июля деньги возвращаться не будут, а билеты будут действительными только для входа на концерт группы "Грибы", – сообщили в Аризоне.