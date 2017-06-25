Без шуток: вместо Лободы в Аризоне выступят "Грибы"

Концерт Светланы Лободы, который должен был состояться 8 июля в Arizona Beach Club, отменили "в связи с политической ситуацией". Такую формулировку озвучили организаторы.

"Вместо концерта Лободы состоится концерт группы "Грибы" 7 июля в 21:00.

Все билеты, которые ранее были куплены на концерт Лободы, будут действительны на концерт группы "Грибы".

В случае, если данная замена вам не подходит, вы можете произвести возврат билетов до 2 июля включительно.

После 2 июля деньги возвращаться не будут, а билеты будут действительными только для входа на концерт группы "Грибы", – сообщили в Аризоне.