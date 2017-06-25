В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

На северо-западе Аргентины 128-летний мужчина заявил, что он тот самый Адольф Гитлер и рассказал о том что вот уже 70 лет ему приходится скрываться.

«Гитлер» рассказал, что в 1945 году бежал в Аргентину с поддельным паспортом на имя Хермана Гантерберга, который для него изготовили сотрудники гестапо.

Свое намерение раскрыть карты «Гитлер» поясняет тем, что спецслужбы Израиля уже не преследуют нацистов и поэтому он решил заявить о себе.

"Меня обвиняли во множестве преступлений, которых я никогда не совершал. Из-за этого я потратил больше половины жизни, прячась от евреев. Я уже наказан", – сказал он.

К сентябрю мужчина собирается выпустить свою автобиографию. Таким образом, он намерен восстановить свою репутацию.

Его 55-летняя жена, Анжела Мартинез, не верит в рассказы мужа, связывая их со слабоумием. Впервые ее муж рассказал ей о том, что он Гитлер 2 года назад, как раз в то время когда у него стали проявляться первые признаки болезни Альцгеймера.

"Иногда он забывал, кто я и где он. Он говорил о евреях и демонах", - рассказывает Анжела. Она считает, что возможно в свое время ее супруг был нацистом и его преследует чувство вины.