Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Какие ассоциации возникают у нас при упоминании гарема? Красивые девушки, сидящие на софах и пьющие шербет, сауны, где наложницы натирают себя ароматическими смесями, дорогие украшения, битва, в которой сотни красавиц сражаются за внимание повелителя.

Это место, пропитанное негой, очарованием, соблазном, женской сексуальностью и ароматом мускуса.

Пока мы изо всех сил соревнуемся с мужчинами за равные права, иногда забывая о своей сути, женщины востока относятся к мужчине как к повелителю. Они пользуются древними сексуальными техниками, которые услаждают мужчин и надолго превращают их в рабов любви. Предлагаю перенестись на несколько веков назад, во времена процветания Великой Османской Империи и посмотреть на жизнь гарема изнутри. Давайте приоткроем завесу тайны и возьмем несколько уроков сексуальности и привлекательности у наложниц султана.

Охраняемый рай

Слово «гарем» означает тайное, недоступное и закрытое. Действительно, место, где обитали наложницы и жены султана, было закрыто для всех, кроме избранных членов султанской семьи. Турецкий летописец Дурсун-Бей однажды написал: «Если бы солнце было мужчиной, то даже ему было бы запрещено заглядывать в гарем».

Самым знаменитым гаремом был дворец Сераль, расположенный в Стамбуле. Он состоял из 400 просторных комнат, где проживало более двух тысяч наложниц. Дворец был размером с небольшой город в окружении высоких стен. Обитательницей этого рая могла стать только настоящая красавица, прошедшая строгий отбор.

Кастинг

В гарем султана никогда не попадали случайные девушки. Существовал специальный план, согласно которому выбиралось определенное количество блондинок и брюнеток. Больше всего восточные падишахи ценили бедра и талию. Идеальным соотношением считалось 2/3 (талия/бедра).

Разница между объемом талии и бедер должна была составлять около тридцати сантиметров. А вот груди и рост девушек были второстепенными показателями. В особом почете была славянская красота. Девушек отбирали не только по внешним критериям. Будущая наложница должна была быть умна. Кандидатки, которым посчастливилось попасть в гарем, проходили тщательный медицинский осмотр.

Курсы соблазнения

Девушки, отобранные для служения султану, проходили специальное двухлетнее обучение. Учили их калфы – старые, умудренные опытом рабыни. Будущие наложницы учили язык, основы Корана, литературу, поэзию, каллиграфию. Изучали стихосложение и игру на музыкальных инструментах. Девушки постоянно поддерживали физическую форму, много времени уделяя танцам. Одалиски досконально изучали придворный этикет, учились подавать кофе и сладости, набивать трубку и вести беседы с султаном.

На втором году обучения жительницы гарема изучали искусство ухода за собой. Готовили маски и специальные ароматические составы, наносили макияж. Учились правильно одеваться и подбирать украшения.

Все девушки изучали танец «Ракс шархи». Это нечто среднее между танцем живота и стриптизом. Этот танец возбуждал любовное настроение и желание султана.

Затем они осваивали тонкости интимной гимнастики, которую мы называем вумбилдингом. По окончанию обучения, каждая девушка проходила экзамен. Помимо танцев, стихосложения и правил этикета в экзамен входило несколько очень пикантных упражнений.

Упражнение первое: нефритовое яичко. Девушку усаживали на скамейку с отверстием. Ноги широко разводили, а во влагалище испытуемой закладывали нефритовое яичко небольшого размера, к которому были прикреплены несколько нитей. Девушка должна была сжимать мышцы так, чтобы нити порвались, когда за них тянули.

Упражнение второе: танец «Ракс шархи». В чашу наливали 100 мл окрашенной жидкости. Девушка впрыскивала жидкость в свое лоно и танцевала. Танец длился в течение получаса. За это время будущая одалиска не должна была потерять ни капли жидкости. Если все испытания были пройдены успешно, она становилась законной жительницей гарема.

По Золотому пути

Недостаточно было просто попасть в гарем. Можно пробыть там несколько лет и так и не удосужиться приглашения в султанскую спальню. Перед султаном ежедневно красовались сотни прекраснейших, соблазнительных девушек. Но удача улыбалась лишь немногим. Чтобы обратить на себя внимание падишаха, наложницы тщательно ухаживали за собой. Одевали самые красивые платья, по несколько часов в день тратили на макияж. Тренировали походку и осанку, учились соблазнять одним только взглядом. Если падишаху приглянулась одна из рабынь, она получала приглашение в султанские покои. Девушки очень старательно готовились к интимной близости с султаном, ведь от их умений зависело, повезет ли им снова. Путь от общей спальни до покоя повелителя назывался Золотым. Чтобы пройти по нему, девушка проходила целый ряд ритуалов красоты.

Хамам

Одним из самых главных ритуалов ухода за собой для наложниц являлся поход в хамам (баню). Девушки купались в воде, настоянной на лепестках гибискуса и фиалок. Это средство не только смягчало кожу, но и наполняло ее тонким ароматом. Затем на волосы и кожу наносилась маска из глины.

Перед походом в сауну девушки удаляли волосы со всех частей тела с помощью специального крема. В его состав входили яйца, мед и лимонный сок.

В те времена пилинг восточным женщинам заменяло кесе. Распаренную кожу наложницы массировали жесткой шелковой варежкой. Такая процедура позволяла удалить омертвевшие клетки кожи и делала ее мягкой, как у ребенка.