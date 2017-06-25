В Стамбуле запретили гей-парад из соображений безопасности

25.06.17 17:19Сколько просмотров этой статьи227Сколько комментариев этой статьи0

Гей-парады в Стамбуле проводятся с 1993 года.

Турецкие власти уже третий год подряд запрещают проведение гей-парада в Стамбуле, сообщает Al Jazeera.

По данным издания, гей-парад, который должен был состояться сегодня, 25 июня, запретили из соображений безопасности, поскольку ультранационалистические группы угрожали заблокировать событие.

"Проведение марша не позволено из соображений безопасности в отношении граждан, особенно самих участников и туристов, которые будут находиться в этом районе", - заявил в субботу губернатор Стамбула.

В штабе губернатора ссылаются на "очень серьезные реакции" в соцсетях, высказанные против мероприятия, которое запрещают уже три года подряд.

Организаторы заявляют, что запрет из соображений безопасности фактически легитимизирует лиц и группы, которые создают угрозу и осуществляют преступления на почве ненависти.

Лара Гуне Озлен, представитель гей-парада, заявила, что их призыв о проведении парада в силе и что мероприятие будет проведено.

"Причины запрета нашего парада не являются весомыми или убедительными", - заявила она в комментарии Al Jazeera.

Гей-парады в Стамбуле проводятся с 1993 года.

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