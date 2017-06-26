В Умани открыли крупнейший в центральной Украине светомузыкальный фонтан. Видео

25 июня в Умани в сквере Тараса Шевченко открыли крупнейший в центральной Украине светомузыкальный комплекс фонтанов.

Струи воды бьют в сопровождении музыки и света.

Это уникальный комплекс фонтанов на суше и на воде. Основная чаша фонтана на суше с светомузыкальным шоу и шоу на водном экране, светодинамический плавающий фонтан на Осташевском пруде и три статические фонтана со светодинамической подсветкой, цвет которой не повторяется в течение дня.

Чаша главного фонтана – 450 квадратных метров, водный экран площадью почти 200 квадратных метров.

Высота струи воды плавающего фонтана на Осташевском пруде составляет 19 метров, а статических 1,9 метров.

По оценкам специалистов, уманский светомузыкальный комплекс фонтанов вошел в тройку крупнейших в Украине.

Свое название "Жемчужина любви" комлекс фонтанов получил в результате онлайн-голосования на страницах соцсетей инициатора строительства фонтана в Умани народного депутата Украины от партии "Відродження" Антона Яценко.

По его словам, за название "Жемчужина любви" проголосовали наибольшее количество пользователей, участвовавших в опросе.

"Надеемся, что открытие такого светомузыкального комплекса фонтанов даст серьезный толчок для развития туризма в Умани и Черкасской области вообще. Если сегодня Софиевский дендропарк ежегодно посещают около 500 тысяч туристов, то, благодаря комплексу фонтанов, количество посетителей может увеличиться вдвое – до миллиона. Мы с коллегами из партии "Відродження" выступили инициаторами и почти два года работали над строительством этого комлекса фонтанов. Выполнять свои обещания – должно быть принципом каждого политика", – подчеркнул Антон Яценко.

Планируется, что фонтаны будут работать до конца ноября – до первых морозов.

В соцсети Facebook жители и гости Умани уже пишут, что в восторге от красоты новых фонтанов.