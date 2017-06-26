В Вашингтоне создают Музей Библии

Вашингтонский музей соберет Библии, изданные на более чем двух тысячах языках. В настоящее время в музее уже собраны более 600 экземпляров Библии, написанные на разных языках и диалектах, сообщает пресс-служба созданного Музея Библии.

Строительство музейного здания, начатое еще осенью 2014-го, планируют завершить в ноябре этого года. Основателем учреждения стал американский миллиардер Стив Грин, владелец империи «Хобби лобби».

Как отмечает источник, на проект планируется выделить $400 млн. Основой будущей экспозиции станет личная коллекция Грина, состоящая из 44 тыс. экземпляров.

Посетители смогут увидеть фрагменты знаменитых Кумранских рукописей, свитки Мертвого моря, письмо Мартина Лютера, в котором реформатор отстаивает свои взгляды на религию перед встречей с посланником Папы Римского Льва Х, английский рукописный молитвенник, датируемый XIV столетием, иудейский молитвенник IX столетия, найденный в Египте, Библию, которую взяли на борт «Апполона-14» в космическую миссию на Луну, а также Книгу Книг, принадлежащую королю рок-н-ролла Элвису Прэсли.

Примечательно, что собирать эти редкие экземпляры в частную коллекцию Грину помогал историк Скотт Кэролл, известный в профессиональных кругах как «Индиана Джонс библийной археологии».

Музей будет условно разделен на три раздела, касающиеся углубленно истории Библии, библийных сюжетов, а также влиянию книги на развитие человеческого общества.