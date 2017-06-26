В Вашингтоне создают Музей Библии

26.06.17 18:42Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

Вашингтонский музей соберет Библии, изданные на более чем двух тысячах языках. В настоящее время в музее уже собраны более 600 экземпляров Библии, написанные на разных языках и диалектах, сообщает пресс-служба созданного Музея Библии.

Строительство музейного здания, начатое еще осенью 2014-го, планируют завершить в ноябре этого года. Основателем учреждения стал американский миллиардер Стив Грин, владелец империи «Хобби лобби».

Как отмечает источник, на проект планируется выделить $400 млн. Основой будущей экспозиции станет личная коллекция Грина, состоящая из 44 тыс. экземпляров.

Посетители смогут увидеть фрагменты знаменитых Кумранских рукописей, свитки Мертвого моря, письмо Мартина Лютера, в котором реформатор отстаивает свои взгляды на религию перед встречей с посланником Папы Римского Льва Х, английский рукописный молитвенник, датируемый XIV столетием, иудейский молитвенник IX столетия, найденный в Египте, Библию, которую взяли на борт «Апполона-14» в космическую миссию на Луну, а также Книгу Книг, принадлежащую королю рок-н-ролла Элвису Прэсли.

Примечательно, что собирать эти редкие экземпляры в частную коллекцию Грину помогал историк Скотт Кэролл, известный в профессиональных кругах как «Индиана Джонс библийной археологии».

Музей будет условно разделен на три раздела, касающиеся углубленно истории Библии, библийных сюжетов, а также влиянию книги на развитие человеческого общества.

Похожие новости

08.05.17 14:11Музей ім. В.В. Верещагіна 9 травня запрошує на день відкритих дверей

02.02.17 09:00НХЛ: Вашингтон победил Бостон, победы Миннесоты и Лос-Анджелес

17.10.15 10:25Чтобы помнили. В николаевской школе № 19 открыли музей моряков и корабелов

11.05.14 07:21Москва и Вашингтон заключили тайный пакт о разделе Украины?

30.03.11 11:26Двадцать пять лет с новой экспозицией

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама