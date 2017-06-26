Развлекательный гороскоп: как дружат Знаки Зодиака

Все мы люди разные, каждый человек со своим набором позитивных и негативных качеств. Наверное, именно поэтому бывает так, что между одними людьми легко появляется искра симпатии и страсти, а между другими, без каких-либо объяснений, чувство враждебности и неприятия. Как дружат Знаки Зодиака, и с какими надо б

Определив «Везучую тройку» и «Невыносимую пятерку», предлагаем разобраться в вопросе дружбы. Естественно, все люди разные, даже по-своему уникальные. Потому, выбирая себе товарищей, нужно понимать, к кому с каким вопросом можно смело подойти, и быть уверенным в поддержке.

Развлечения да и только

День начался позитивно, солнце светит и хочется окунуться с головой в развлечения и приятные беседы. Что ж, обязательно возьмите с собой за компанию Близнецы, Льва, Стрельца и Овна, поверьте, вы не пожалеете, ведь эти люди точно умеют веселиться!

Стрелец будет стрелять глазами и активно знакомиться с новыми людьми, Лев гордо позволит другим подойти к себе поближе, чтобы восхититься его красотой, осанкой, интеллектом и тонким чувством юмора, Овен может внезапно упереться и настаивать на том, чтобы пойти, скажем, на дискотеку, а не в боулинг клуб.

Поэтому будьте готовы, что либо придется сломаться под его натиском, либо плясать всю ночь до утра.

Если на пути к развлечениям вам повстречается прекрасная Дева, не проигнорируйте, возьмите с собой, еще потом спасибо скажете: кто-то же должен контролировать весь развлекательный процесс!

Близнецы будут веселиться, как будто последний раз в жизни, видите того энергичного танцора в центре танцпола? Это Близнецы!

Всегда в центре внимания, всегда лучше всех. Когда они перезнакомятся со всеми симпатичными людьми в радиусе нескольких метров, обменяются важными и нужными контактами, сделают несколько ярких селфи на долгую память, выпьют несколько коктейлей, Близнецы внезапно исчезнут.

Уйдут по-английски, ведь их с нетерпением ждут на многих других вечеринках, и еще есть несколько важных звонков.

Культуру никто не отменял

Если вы немного устанете от безудержного веселья, и вам захочется культурной программы, позвоните Рыбам, Весам и Водолею. Они окутают вас спокойствием и поведут на выставку, в кинотеатр или театр, а может быть, даже в картинную галерею.

А кто это там критикует картину современного искусства? Конечно же, Дева. Уж очень любит этот знак зодиака предоставить всем (и даже без спроса!) свое экспертное мнение, прочитать короткую (может, минут на 40!) лекцию и важности искусства в жизни человека.

Весы выслушают вас с легкой улыбкой и глубоким пониманием, поэтому можете всегда смело рассказывать им о своих бытовых и жизненных перипетиях. Беседа всегда получится задушевной и мудрой.

Практичные Тельцы тут же позвонят вам и скажут, что нечего просто так городом бродить, работу не работать, позовут к себе домой, предварительно огласив список необходимых закупов. На ваш вопрос: «А что делать-то будем?» вы услышите четкий ответ: «Как это что? В доме всегда есть что делать, и есть чем заняться! Хоть бы вытереть пыль, или пропылесосить четвертый раз за день. Чтобы уж чисто, так чисто наверняка!».

Задушевные беседы

Если вы вдруг почувствуете, как же все достали все эти знаки зодиака вокруг, и поймете, как же сложно с ними бывает, отправляйтесь к Раку, и хорошенько поплачьте у него на плече.

Он никогда не попятится от ваших проблем, он всегда поймет, обнимет, утешит. Более того, Раки, как известно, отличные кулинары, поэтому вы можете не стесняться голодного урчания в животе, Раки радушно накроют стол в три этажа, напекут пирогов, достанут вкуснейшие баночки с вареньями и будут потчевать вас, пока вы не выкатитесь из-за стола и не покатитесь сытым колобком дальше.

Козероги доступно и внятно расскажут вам, что вам нужно дальше делать со своей жизнью, они великолепные юристы, если что. Это так, на заметку. Рыбы всегда фонтанируют идеями, а поэтому подскажут вам, как, куда, когда и с кем.

С Весами вы можете побеседовать по душам, обсудив все спокойно, четко, с расстановкой, взвесив все «за» и «против». А вот Скорпионы быстро приведут вас в чувства, если вы надумали хандрить или впадать в глубокую депрессию.

Один отрезвляющий укол (словесный, может быть!), и вы уже чувствуете себя совершенно здоровым и полным энергии!

Конечно же, все мы люди разные. Но если вдруг кто-то начал вас очень сильно донимать или раздражать, вспомните, что к этому, должно быть, причастны сами звезды. Ведь знаки зодиака проявляют себя в жизни по-разному.

Главное, оставаться при всем этом человеком с хорошим чувством юмора!