17.06.17 18:002590
Евгений Кошевой рассмешил фанатов забавной выходкой (видео)
|26.06.17 20:45
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Звезда "Квартала 95" высказался о "тяжелом дне" понедельнике.
Звезда "Квартала 95" высказался о "тяжелом дне" понедельнике.
Известный украинский шоумен, телеведущий и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой развеял миф о том, что понедельник - день тяжелый.
Забавный пост актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На видео актер едет за рулем своего авто. "Знаете, говорят, что понедельник - день тяжелый... Я вам так скажу... Брешуть!" - сказал Кошевой в камеру.
После этих слов он включил песню группы Imagine Dragons "Believer". Отметим, что юморист даже подпевает американским рокерам, что выглядит довольно забавно. "И песня классная, и утро доброе", - написал Кошевой.
Подписчики артиста в очередной раз оценили великолепное чувство юмора Евгения.
"Елки-палки! И так люблю этого Кошевого, что аж страшно, а тут - на тебе! Не перестает удивлять! Респект за "дракончиков" - написала одна из поклонниц "кварталовца".