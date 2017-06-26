Евгений Кошевой рассмешил фанатов забавной выходкой (видео)

26.06.17 20:45Сколько просмотров этой статьи179Сколько комментариев этой статьи0

Звезда "Квартала 95" высказался о "тяжелом дне" понедельнике.

Известный украинский шоумен, телеведущий и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой развеял миф о том, что понедельник - день тяжелый.

Забавный пост актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

На видео актер едет за рулем своего авто. "Знаете, говорят, что понедельник - день тяжелый... Я вам так скажу... Брешуть!" - сказал Кошевой в камеру.

После этих слов он включил песню группы Imagine Dragons "Believer". Отметим, что юморист даже подпевает американским рокерам, что выглядит довольно забавно. "И песня классная, и утро доброе", - написал Кошевой.

Подписчики артиста в очередной раз оценили великолепное чувство юмора Евгения.

"Елки-палки! И так люблю этого Кошевого, что аж страшно, а тут - на тебе! Не перестает удивлять! Респект за "дракончиков" - написала одна из поклонниц "кварталовца".

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