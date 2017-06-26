17.06.17 18:002590
Бред Питт замечен с новой пассией
|26.06.17 20:58
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В одном из Лос-Анджелевських клубов известного актера Брэда Питта засекли с новой пассией.
В одном из Лос-Анджелевських клубов известного актера Брэда Питта засекли с новой пассией.
Как сообщает портал Daily Mail, ею оказалась звезда телеэкранов и красавица Эль Макферсон, с которой "мистер Смит" знаком еще с 1999 года.
Впервые они встретились на съемочной площадке сериала "Друзья".
Оказывается звездная пара вела себя так, будто они пришли на свидание - много разговаривали, смеялись и касались друг друга.
Кстати, недавно Эль Макферсон рассталась.