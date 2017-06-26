Бред Питт замечен с новой пассией

26.06.17 20:58Сколько просмотров этой статьи179Сколько комментариев этой статьи0

В одном из Лос-Анджелевських клубов известного актера Брэда Питта засекли с новой пассией.

Как сообщает портал Daily Mail, ею оказалась звезда телеэкранов и красавица Эль Макферсон, с которой "мистер Смит" знаком еще с 1999 года.

Впервые они встретились на съемочной площадке сериала "Друзья".

Оказывается звездная пара вела себя так, будто они пришли на свидание - много разговаривали, смеялись и касались друг друга.

Кстати, недавно Эль Макферсон рассталась.

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