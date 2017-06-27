Настоятель подводного японского храма 25 лет дружит с рыбой (видео)

Один японский дайвер уже 25 лет дружит с рыбой, рассказывает Bored Panda. И это не сказка — всё по-настоящему!

Хироюки Аракава работает настоятелем синтоистского храма, расположенного под водой в заливе Татеяма в Японии. За пару десятилетий он познакомился со многими обитателями моря — и подружился с одним азиатским овцеголовым губаном по кличке Ёрико. Видео, где Аракава целует своего подводного друга при встрече, стало вирусным хитом интернета.

Недавнее исследование показало, что рыбы способны распознавать человеческие лица. Доктор Кейт Ньюпорт из Оксфордского университета рассказывает:

«Учёные показали рыбам два изображения человеческих лиц и научили их выбирать одно из них, выпуская на него струю воды. Потом исследователи решили усложнить задачу. Они сделали изображения чёрно-белыми и менее чёткими.

Казалось бы, рыбы должны растеряться. Но нет — они всё равно смогли выбрать знакомое лицо, причём даже с большей точностью — 86%!»

Так что дружба дайвера и Ёрико не должна никого удивлять.

Это японский дайвер Хироюки Аракава и его давний друг — губан Ёрико.

При каждой встрече Аракава целует рыбу. Они дружат уже 25 лет — с тех пор как Аракава стал смотрителем подводного храма.