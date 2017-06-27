В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали

В Испании суд удовлетворил ходатайство 60-летней Пилар Абель о проведении ДНК-теста останков Сальвадора Дали. Данное требование женщина выдвинула с целью доказать, что она приходится художнику дочерью. Об этом сообщает ВВС.

В соответствии с решением суда Мадрида останки живописца (его тело находится в склепе на территории театра-музея Дали в городе Фигерасе – ред.) эксгумируют и проведут ДНК-экспертизу в Национальном институте токсикологии.

Стоит отметить, что женщина уже не первый год пытается доказать, что приходится дочерью Сальвадора Дали.

В частности, в 2007 году уже проводился анализ ДНК для установления отцовства. Материалом для анализа послужили остатки кожи и волос, которые сохранились в гипсовой посмертной маске Дали. Но тогда, по словам, женщины, результатов она так и не получила.