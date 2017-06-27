Актер сыграл Бэтмена в ленте "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" в 2016 году.

Актер Бен Аффлек сыграет главную роль в фильме "Бэтмен". Это подтвердил режиссер фильма Мэтт Ривз, передает Screen Rant.

Изначально предполагалось, что Аффлек выступит в новой картине как режиссер и актер. Затем он решил остаться в "Бэтмене" только как исполнитель главной роли, после чего кресло постановщика занял Ривз ("Планета обезьян: Война").

В СМИ появились предположения, что Аффлек хочет вообще отказаться от работы над картиной, но теперь Ривз сообщил, что актер все-таки примет участие в проекте.

Аффлек сыграл Бэтмена в ленте "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" в 2016 году, а также в картине "Лига справедливости", которая выйдет в прокат в 2017 году.