Обнаружен «инопланетный» предок человека: появилось впечатляющее видео

На раскопках в Перу обнаружили мумию странного гуманоида, который совершенно не похож на человека.

Как сообщают ученые, которые занимаются исследованием обнаруженного тела, останки выглядят довольно необычно – лысый череп имеет вытянутую форму, ноги – короткие, руки же напротив, довольно длинные. На конечностях по три пальца.

В связи с тем, что мумия присыпана странным белым порошком, она похожа на гипсовую скульптуру.

Примечательно, что ряд экспертов даже выразил мнение, что это – гуманоид внеземного происхождения, который не имеет ничего общего с людьми. Однако, большинство ученых все же склоняются ко мнению, что эти останки могут принадлежать древнему человеку с врожденными дефектами.

Как показал рентген и компьютерная томография, внутри находится настоящий скелет и остатки внутренних органов. Возраст мумии 2300 — 2500 лет, само существо — женского пола.