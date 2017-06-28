Обнаружен «инопланетный» предок человека: появилось впечатляющее видео

28.06.17 08:13Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

На раскопках в Перу обнаружили мумию странного гуманоида, который совершенно не похож на человека.

Как сообщают ученые, которые занимаются исследованием обнаруженного тела, останки выглядят довольно необычно – лысый череп имеет вытянутую форму, ноги – короткие, руки же напротив, довольно длинные. На конечностях по три пальца.

В связи с тем, что мумия присыпана странным белым порошком, она похожа на гипсовую скульптуру.

Примечательно, что ряд экспертов даже выразил мнение, что это – гуманоид внеземного происхождения, который не имеет ничего общего с людьми. Однако, большинство ученых все же склоняются ко мнению, что эти останки могут принадлежать древнему человеку с врожденными дефектами.

Как показал рентген и компьютерная томография, внутри находится настоящий скелет и остатки внутренних органов. Возраст мумии 2300 — 2500 лет, само существо — женского пола.

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