Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

Александра Хай, признанная десять лет назад первой женщиной-гондольером в Венеции, не считает себя борцом за феминизм, так как никогда не ощущала себя представительницей прекрасного пола. Теперь она сменила пол.

Немка Александра Хай (Alexandra Hai) в 2007 году добилась официального разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, выиграв судебный процесс, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на The Times. С 1996 года она работала учеником гондольера и не могла пройти сертификацию.

Принятию немки в древнюю гильдию, ремесло в которой уже 900 лет передается от отца к сыну, препятствовал президент Ассоциации гондольеров Венеции Роберто Луппи, заявлявший, что Александре «следовало сидеть дома и заботиться о семье».

«Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря «она» или «Александра», - сообщил Хай на своей страничке в Facebook. При этом Алекс подчеркнул, что никогда не ощущал себя женщиной, а лишь хотел заниматься любимым делом.

«Я поддерживаю равные права для женщин и считаю, что в качестве человека, освоившего управление гондолой, доказал, что да, даже девушки могут это делать, — пишет Хай в Facebook. — Однако я не женщина, и борьба феминизма — не моя личная борьба.

Мне просто хочется заниматься делом, к которому я питаю страсть, и выглядеть так, чтобы люди видели меня тем же человеком, которым вижу себя я».