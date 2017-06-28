Если вы увидите на пляже это создание, бегите со всех ног! (видео)

Пляж — не такое безобидное место, как многим может показаться. Некоторые жители побережья кажутся обманчиво безопасными, как, например, вот эта прозрачно-синяя “красотка”.

Называется эта опасная красавица португальский военный кораблик, или физалия.

Щупальца этих медуз могут достигать от 9 до 50 метров!

В целях безопасности на пляжах Средиземного моря и океанического побережья, где водятся “португальские кораблики”, устанавливают такие знаки.

Интересно, что физалии — не настоящие медузы. Их относят к родственникам медуз — сифонофорам.

Их ожог может серьезно парализовать часть тела и оставляет на ней отметины в виде рубцов. Иногда укус физалии оказывается смертельным.

Плавать в водоеме, где вы один на один с таким монстром с длинными щупальцами, — сомнительное удовольствие!

Яд физалий очень живуч: даже высушенные или замороженные щупальца долгое время не теряют своих свойств.