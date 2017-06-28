17.06.17 18:002590
Если вы увидите на пляже это создание, бегите со всех ног! (видео)
|28.06.17 13:56
|167
|0
Пляж — не такое безобидное место, как многим может показаться. Некоторые жители побережья кажутся обманчиво безопасными, как, например, вот эта прозрачно-синяя “красотка”.
Пляж — не такое безобидное место, как многим может показаться. Некоторые жители побережья кажутся обманчиво безопасными, как, например, вот эта прозрачно-синяя “красотка”.
Называется эта опасная красавица португальский военный кораблик, или физалия.
Щупальца этих медуз могут достигать от 9 до 50 метров!
В целях безопасности на пляжах Средиземного моря и океанического побережья, где водятся “португальские кораблики”, устанавливают такие знаки.
Интересно, что физалии — не настоящие медузы. Их относят к родственникам медуз — сифонофорам.
Их ожог может серьезно парализовать часть тела и оставляет на ней отметины в виде рубцов. Иногда укус физалии оказывается смертельным.
Плавать в водоеме, где вы один на один с таким монстром с длинными щупальцами, — сомнительное удовольствие!
Яд физалий очень живуч: даже высушенные или замороженные щупальца долгое время не теряют своих свойств.