Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе

28.06.17 17:25Сколько просмотров этой статьи154Сколько комментариев этой статьи0

Очередное сенсационное открытие сделали виртуальные исследователи космоса – исследуя записи с марсианской исследовательской лаборатории археологи-любители обнаружили на поверхности Красной планеты окаменелости, предположительно являющиеся останками гуманоидов.

Виртуальные археологи, исследуя фотографии поверхности Марса, заметили объекты неизвестного происхождения, внешне очень напоминающие окаменелости живых существ.

Действительно ли найденные объекты являются фрагментами останков живых существ пока неизвестно. Уфологи уже выдвинули теорию о том, что эти окаменелости являются останками представителей внеземных цивилизаций.

Снимки Марса, предположительно доказывающие факт существования инопланетян, были сделаны марсоходом Curiosity, отправленным NASA исследовать Красную планету в 2011 году. Видео, демонстрирующее находки уфологов, было опубликовано на YouTube-канале Ricardo Lamanca Exposing The Real World.

Один из просмотревших ролик пользователей видеохостинга заявил о своей уверенности в том, что Марс – обитаемая планета и населяют ее инопланетяне.

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