Хозяин жертвует жизнью, защищая своего пса от нападения питбулей. Не для слабонервных!

29.06.17 15:55Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

Эта история расскажет о том, как нужно относиться к своим домашним животным! Парень и его собака спокойно гуляли по улице. Как неожиданно на его пса набросились два мощных и агрессивных питбуля. Мужчина не мог ничего сделать и остановить питбулей! Поэтому он просо лёг на свою собаку, заслоняя от страшных питбулей! Это помогло ему защитить своего пса от атаки собак. Всё произошедшее было записано на камеры наблюдения.

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