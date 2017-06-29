Хозяин жертвует жизнью, защищая своего пса от нападения питбулей. Не для слабонервных! Эта история расскажет о том, как нужно относиться к своим домашним животным! Парень и его собака спокойно гуляли по улице. Как неожиданно на его пса набросились два мощных и агрессивных питбуля. Мужчина не мог ничего сделать и остановить питбулей! Поэтому он просо лёг на свою собаку, заслоняя от страшных питбулей! Это помогло ему защитить своего пса от атаки собак. Всё произошедшее было записано на камеры наблюдения. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама