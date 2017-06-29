Самый дорогой автомобиль в мире во всей красе! (видео)

В Италии на шоу ретро-авто Concorso d'Eleganza представили уникальное купе Rolls-Royce Sweptail.

Эксклюзивный автомобиль выпущен в единственном экземпляре по заказу анонимного клиента, а цена Роллс-Ройс, по слухам, составила 10 млн. фунтов стерлингов ($12,8 млн.). То есть, перед нами – самый дорогой автомобиль в мире, если брать во внимание только новые авто.

В Rolls-Royce цену не подтвердили, но и не опровергли – мол, она должна оставаться тайной. Новый Rolls-Royce Sweptail создан на базе купе Роллс-Ройс Фантом. Название Sweptail («скошенная задняя часть») намекает на большой угол наклона задних стоек крыши.

Кроме того, у автомобиля необычно огромное заднее стекло и самая большая решетка радиатора в истории Rolls-Royce. Интерьер, как водится, отделан дорогими кожей и деревом. Крыша авто – полностью прозрачная. Характеристики Роллс-Ройс Свептейл не разглашают, хотя, скорее всего, автомобиль сохранил стандартный 6,75-литровый V12 на 460 л. с.