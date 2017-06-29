Отец готовит больную двухлетнюю дочь к смерти, играя с ней в могиле

29.06.17 18:15Сколько просмотров этой статьи139Сколько комментариев этой статьи0

У фермера Жана Линьга из китайского города Нэйцзян, провинция Сычуань, тяжело больна двухлетняя дочь Ксинли. Не имея средств на лечение малышки, мужчина вырыл ей могилу, где начал проводить с девочкой каждый день.

Линьг считает, что таким образом дочь сможет лучше привыкнуть к месту упокоения.

Дочь китайца страдает талассемией, острой нехваткой гемоглобина, что приводит к серьезным проблемам с циркуляцией крови.

Линьг и его супруга потратили более 15 тысяч долларов на лечение девочки, однако его оказалось недостаточно, а занять фермерам больше не у кого.

Смирившись с участью, которая вскоре должна постигнуть его семью, мужчина вырыл дочери могилу и начал проводить там с ней все свободное время.

В китайских соцсетях появилось душераздирающее видео, на котором запечатлено, как Линьг и Ксинли лежат в яме, у которой сидит беременная жена фермера, а рядом играет собака.

Журналисты не исключают, что после того, как страшный ролик разлетелся по Сети, потенциальные благотворители смогут найти фермера и оплатить лечение его дочери.

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