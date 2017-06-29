Солнце заходит не на Западе: что случилось с земной осью?

29.06.17 20:50Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

Не смотря на то, что смена земных полюсов уже достаточно давно обсуждается в СМИ, доказательства происходящего до сих пор замалчивались или не были столь явными. Однако первыми тревогу забили народы северной части России, наблюдение за Солнцем и Звездами для которых является условием жизненной необходимости. Старейшины этих народов даже обращались в НАСА, однако были проигнорированы.

В чем же дело? Как показали многовековые наблюдения, Солнце перестало заходить на западе, а вставать на востоке, существенно сместившись относительно сторон света, что подтверждает существенное изменение расположения земных полюсов и, соответственно, оси вращения нашей планеты.

Подтверждают происходящее и жители Канады и США, публикующие данные собственных наблюдений и многолетних фотографий закатов с одного и того же места. Солнце уходит за горизонт с существенным отклонением в сторону.

Почему о происходящем молчат специалисты НАСА и других научных организаций, пока не ясно. Возможно, они ожидают чего-то, о чем простые люди пока не знают.

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