В Чили хирурги смотрели футбол во время операции

Врачи не только смотрят футбол во время операции, но и прерывают процедуру, чтобы выразить восторг игрой.

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как чилийские хирурги смотрят матч своей футбольной сборной с командой Португалии прямо во время операции. Легкомысленных врачей ждут штрафные санкции, сообщает Mirror.

На опубликованных кадрах запечатлено, как чилийские хирурги не только смотрят футбол во время операции, но и прерывают процедуру, чтобы выразить восторг игрой своей сборной. Лежащий на операционном столе пациент при этом находится без сознания.

Эти кадры уже попали в распоряжение местных властей, которые пообещали провести расследование инцидента. Чилийские чиновники и полицейские считают, что хирурги проявили непозволительную халатность, которая могла стоить пациенту жизни.