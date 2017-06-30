Парламент Германии одобрил законопроект о равноправном признании однополых браков

Законодательный акт, который поддержало 393 депутата Бундестага, разрешает усыновление однополыми парами детей.

30 июня депутаты Бундестага одобрили законопроект, который предполагает полное и равноправное признание однополых браков. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

В поддержку законопроекта проголосовало 393 депутата, 226 высказались против него, четверо воздержались.

Помимо брака, законодательный акт также разрешает усыновление однополыми парами детей.

Издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против законопроекта.

26 июня Меркель заявила, что депутаты от ее партии "Христианско-демократический союз" и союзной политсилы "Христианско-социальный союз" должны самостоятельно решить, как они относятся к разрешению однополых браков в стране. Ранее в этом вопросе руководствовались партийной дисциплиной.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Emnid по заказу издания Bild am Sonntag, 75% граждан Германии поддерживают уравнивание в правах однополых и разнополых браков.

В 2001 году в Германии была узаконена особая форма регистрации однополых браков – они были лишены некоторых прав, например на усыновление и удочерение. В 2011 году суд Евросоюза постановил, что граждане ФРГ, живущие в официально зарегистрированных однополых семьях, имеют право на такое же пенсионное обеспечение, как и разнополые партнеры.