17.06.17 18:002590
На основе запросов пользователей создали куклу для взрослых
|30.06.17 16:38
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Компания по созданию откровенных фильмов отозвалась на просьбы пользователей и выпустила куклу для взрослых.
Компания по созданию откровенных фильмов отозвалась на просьбы пользователей и выпустила куклу для взрослых.
Как стало известно, одна из самых популярных компаний по созданию фильмов для взрослых - xHamster, решила выпустить и куклу для взрослых. Компания откликнулась на просьбы их пользователей, передает Joinfo.ua.
Выпуск куклы для взрослых
Кукла по имени xHamsterina совсем скоро будет доступна в продаже. Ее цена составит от 3 тысяч долларов. Создатели продумали несколько вариантов кукол, которые понравятся разным пользователем в зависимости от предпочтений.
Со слов вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно сморят кино для взрослых в полном одиночестве, но им бы пригодился «идеальный партнер», который обладает бархатной кожей и красивым бюстом.
Похожа на реальную девушку
«Она симпатичная, с***ная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет», — говорится в описании новой разработки компании.
Как стало известно, кукла очень похожа не настоящую девушку, но внутри нее «металлический скелет».
А в Америке создали секс-куклу, способную к имитации оргазма.
Компания Abyss Creations заявила о том, что производимая ей секс-кукла RealDoll получит возможность имитировать оргазм. Помимо этого у робота будет более дюжины других эмоций и функция распознавания лиц.