На основе запросов пользователей создали куклу для взрослых

Компания по созданию откровенных фильмов отозвалась на просьбы пользователей и выпустила куклу для взрослых.

Как стало известно, одна из самых популярных компаний по созданию фильмов для взрослых - xHamster, решила выпустить и куклу для взрослых. Компания откликнулась на просьбы их пользователей, передает Joinfo.ua.

Выпуск куклы для взрослых

Кукла по имени xHamsterina совсем скоро будет доступна в продаже. Ее цена составит от 3 тысяч долларов. Создатели продумали несколько вариантов кукол, которые понравятся разным пользователем в зависимости от предпочтений.

Со слов вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно сморят кино для взрослых в полном одиночестве, но им бы пригодился «идеальный партнер», который обладает бархатной кожей и красивым бюстом.

Похожа на реальную девушку

«Она симпатичная, с***ная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет», — говорится в описании новой разработки компании.

Как стало известно, кукла очень похожа не настоящую девушку, но внутри нее «металлический скелет».

А в Америке создали секс-куклу, способную к имитации оргазма.

Компания Abyss Creations заявила о том, что производимая ей секс-кукла RealDoll получит возможность имитировать оргазм. Помимо этого у робота будет более дюжины других эмоций и функция распознавания лиц.