Найдено письмо ученика Афонского Святого с ответами на 3 вопроса

30.06.17 17:14Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

В письме архимандрит Софроний отвечает на три вопроса.

1. Какому движению должна следовать Церковь?

Архимандрит Софроний, отвечая на этот вопрос, призывает даже «до «исповедничества», до смерти»» оставаться в каноничной Православной Церкви, так как только в ней есть спасение, несмотря на возможные недостатки. Через остальные вероучения, по его мнению, «придет только раскол, ненависть, гибель общая».

2. Можно ли молиться за бесноватых?

Ученик преподобного Силуана Афонского пишет, что «молиться за бесноватых – значит «кровь проливать»». Он советует осторожно подходить к такой молитве, так как она может причинить страдания молящемуся.

3. Этот вопрос касается поездки на Святую Землю.

Автор письма отвечает отказом на приглашение совершить паломничество в Иерусалим, ссылаясь на возраст и проблемы со здоровьем. На тот момент он был «уже 3/4 – слепой» и имел онкозаболевание.

Также архимандрит Софроний выразил сожаление, что уже не может служить литургию. В завершении письма архимандрит Софроний (Сахаров) еще раз призывает оставаться в истинной православной Церкви.

Архимандрит Софро́ний (Сергей Семенович Сахаров) родился 22 сентября 1896 года в Москве. Был учеником и биографом преподобного Силуана Афонского; основал ставропигиальный монастырь Святого Иоанна Предтечи в Молдоне (Англия). Умер 11 июля1993 года в Молдоне.

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