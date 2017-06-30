Как приготовить котлетки из кабачков и сыра (рецепт)

30.06.17 18:34Сколько просмотров этой статьи125Сколько комментариев этой статьи0

Котлетки из кабачков - очень необычное и оригинальное блюдо, они придутся по вкусу даже тем, кто не особо любит кабачки и блюда из них. Приготовленные по этому рецепту котлетки станут отличной и полезной заменой мясным блюдам.

Для приготовления понадобятся:

  • кабачки - 2 шт;

  • яйца - 2 шт;

  • сыр твердый - 50 г;

  • соль;

  • зелень: укроп, петрушка; перья лука и т. д;

  • чеснок 1 - 3 зубчика - по вкусу;

  • мука - 5 - 6 ст. л. с горкой;

  • подсолнечное масло.

Кабачки промываем, обсушиваем инатираем на крупной терке. Для котлеток лучше брать молодые овощи с мягкой кожицей. Если кабачок старый, очищаем его и удаляем семечки. Выкладываем тертый кабачок в миску и даем ему немного времени отстояться, чтобы выделился лишний сок, его сливаем.

Любой твердый сыр натираем на средней (суповой) терке, лучше брать более нейтральные по вкусу сорта, типа Российского, чтобы сыр не перебивал вкус овощей и зелени. Высыпаем его в миску с тертыми кабачками.

Зелень перебираем, промываем, обсушиваем на бумажном полотенце мелко рубим, высыпаем в миску к остальным ингредиентам.

Выбиваем в миску яйца, добавляем соль и приправы и перемешиваем. Муку всыпаем мелкими порциями, добиваясь густоты "как на оладьи", не забываем перемешивать.

В сковороду наливаем масло, разогреваем до кипения, убавляем огонь и мокрой столовой ложкой выкладываем котлетки. Жарим их на умеренном огне до появления румяной хрустящей корочки с обеих сторон.

К столу подаем горячими со сметаной, майонезным соусом или соусом Бешамель.

Те, кто придерживается принципов здорового питания, могут запечь котлетки в духовки, используя формы для кексов или выкладывая их на противень, слегка смазанный маслом.

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