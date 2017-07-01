52-летняя Брук Шилдс показала идеальное тело, раздевшись до белья

52-летняя Брук Шилд впервые снялась в рекламе Calvin Klein, будучи еще подростком. Спустя 37 лет после этого знакового события актриса вновь предстала на страницах глянца в вещах того же американского бренда. Однако на сей раз съемка вышла куда откровеннее предыдущей…

Успешная модельная карьера Брук Шилдс началась, когда она была еще совсем ребенком. В 1980-м она стала первой молодой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке Vogue. В том же самом году Брук снялась в противоречивой теле- и печатной рекламе джинсов от Calvin Klein. В рекламном слогане Шилдс произносит фразу: «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!».

К слову, Шилдс было совсем не просто вернуть себе стройность после вторых родов. Тогда звезда довольно сильно располнела, но нашла силы взять себя в руки и села на диету. Брук полностью отказалась от фастфуда, молочного шоколада и газированных напитков, перейдя на правильную домашнюю еду. Результат не заставил себя долго ждать — сейчас шикарной фигуре актрисы могут позавидовать даже старлетки.