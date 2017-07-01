У світі з’являється все більше автомобілів

У першому кварталі 2017 року світовий автопром виробив майже на 6% більше легкових машин

За даними Всесвітньої асоціації автовиробників, які знаходяться в розпорядженні “Укравтопром“, в першому кварталі поточного року світовий автопром виробив 18,5 млн. легкових автомобілів. В результаті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року випуск легкових авто збільшився на 5,8%.

Титул найбільшого автовиробника зберіг за собою Китай, з заводів якого за три місяці вийшло 6,1 млн. легкових автомобілів. Щодо першого кварталу 2016 року обсяги виробництва в КНР зросли на 6,8%.

На другому місці Японія, в заліку якої 2,2 млн. авто. Автопром Країни висхідного сонця збільшив випуск легкових автомобілів на 8%.

Німеччина з результатом в 1,5 млн. вироблених легкових автомобілів продовжує впевнено утримувати третю позицію в світовому рейтингу автовиробників. При цьому в першому кварталі випуск легкових авто німецьким автопромом збільшився на 3,1%.

Сенсація сталася на четвертій позиції рейтингу, куди стрімко, з 10-процентним зростанням виробництва, піднялася Індія, яка займала роком раніше лише шосте місце. За період з січня по березень в Індії було вироблено понад 1 млн. легкових авто.

У той же час автопром США, з втратою в обсягах виробництва понад 15%, випав з п’ятірки лідерів і опустився з четвертого на шосте місце.

А замикає ТОП-5 світових виробників легкових автомобілів Південна Корея, де з січня по березень поточного року було вироблено 940 тис. машин (-3,4% до АППГ).