Луч света: Мелания Трамп в солнечно-желтом платье Emilio Pucci

01.07.17 11:39Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Резиденцию главы США посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Вместе с американским президентом гостя принимала хозяйка Белого дома Мелания Трамп — бессменная героиня модных хроник американского глянца, разделившая всю индустрию моды на две лагеря — желающих и не желающих одеть первую леди страны. Несмотря на многочисленность второго лагеря, супруге американского президента не только нашлось в чем ходить, но и более того, нашлось в чем покорить сердца модных критиков.

Так, накануне для встречи почетного гостя первая леди Америки выбрала яркое солнечно-желтое платье с растительным узором из весенне-летней коллекции Emilio Pucci. Учитывала ли она при выборе платья для встречи индийского премьера специфическую символику цвета в Индии, неизвестно, но даже если нет, выбор сделала более чем удачный. В индийской традиции желтый ограждает от зла и символизирует счастье, гармонию и торжество силы и разума. Да, Мелания Трамп — настоящий дипломат!

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