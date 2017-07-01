Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

По случаю дня рождения мужа певица Оля Полякова разместила в личном блоге романтическое обращение в его адрес.

«Мой Вадик – самый лучший!» – так Оля Полякова представила своего мужа-бизнесмена в интервью Viva! пару лет назад. До этого Суперблондинка предпочитала не показывать супруга публике, храня семейное счастье в секрете. Но сейчас певица не стесняется того, что вне сцены она не эпатажная звезда с блестящим кокошником на голове, а обычная счастливая женщина – заботливая жена, любящая мама и прекрасная хозяйка дома, пишет Блик.

Сегодня, в день рождения супруга, Оля написала в его адрес трогательные слова:

«Мой дорогой Любимый! Я благодарю тебя за мою счастливую и полную жизнь, за наших детей и за то, что я хочу быть рядом с тобой маленькой девочкой у тебя на плече, на сильном и поддерживающем меня безопасном плече! С днем рождения! Будь здоров и как всегда весел, а мы будем рядом!»

Кроме признания в любви, Полякова прикрепила к поздравлению редкое семейное фото.