Что будет с глянцевым iPhone 7 через полгода использования без чехла

Черные iPhone 7 и iPhone 7 Plus пришлись по вкусу покупателям, но носить их без чехла явно не стоит.

Результат ношения iPhone 7 в цвете «черный оникс» через полгода использования без чехла продемонстрировал пользователь Reddit под ником Elwoodcrow. Как видно, спустя некоторое время корпус девайса приходит просто в ужасное состояние. На его поверхности появляется несметное количество микроцарапин.

Многие покупатели выбирают «черный оникс» за привлекательную внешность. Чехол действительно скрывает глубокий глянцевый цвет. С другой стороны, царапины, которыми покрывается корпус в результате использования, сводят всю красоту на нет.