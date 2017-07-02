Что будет с глянцевым iPhone 7 через полгода использования без чехла

02.07.17 08:40Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Черные iPhone 7 и iPhone 7 Plus пришлись по вкусу покупателям, но носить их без чехла явно не стоит.

Результат ношения iPhone 7 в цвете «черный оникс» через полгода использования без чехла продемонстрировал пользователь Reddit под ником Elwoodcrow. Как видно, спустя некоторое время корпус девайса приходит просто в ужасное состояние. На его поверхности появляется несметное количество микроцарапин.

Многие покупатели выбирают «черный оникс» за привлекательную внешность. Чехол действительно скрывает глубокий глянцевый цвет. С другой стороны, царапины, которыми покрывается корпус в результате использования, сводят всю красоту на нет.

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