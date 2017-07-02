Китаянка залезла в окно автобуса и избила водителя. Видео

Причиной конфликта стал опасный маневр женщины, которая "подрезала" автобус, едва не задев его.

На дороге в Китае водительница легкового автомобиля, повздорив с водителем автобуса, залезла к нему в салон через окно и напала на своего оппонента.

Причиной конфликта стал опасный маневр женщины, которая "подрезала" автобус, едва не задев его, передает интернет-издание segodnya.ua.

Оба транспортных средства остановились, и водители вступили в словесную перепалку. Затем женщина вышла из автомобиля и продолжила скандал, забравшись на капот.

После этого автолюбительница залезла в автобус через открытое окно и начала бить водителя, который, в свою очередь, принялся давать обидчице сдачи. Участников драки разняли пассажиры.

Полиция проводит расследование случившегося. Будут ли кому-либо из конфликтовавших предъявлены обвинения, пока неизвестно.