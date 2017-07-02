Під час святкування дня народження Мустафи Найєма побили журналіста

02.07.17 10:00Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Українського журналіста Василя Апасова побила охорона клубу, у якому народний депутат Мустафа Найєм святкував свій день народження.

Про це, як повідомляє 24 Канал, написав сам потерпілий журналіст у своєму Facebook. "Мене побила охорона біля клубу "Master Club", де святкував день народження Мустафа Найєм. Відгукнувшись на заклик Мустафи, який кликав усіх до закладу "Master Club" на свій день народження, ми прийшли і зустріли опір охорони. Ми одразу зрозуміли, що ми - небажані гості, проте люди, у яких був бейдж охорони, повелися агресивно. Вони просто закрили нам вхід, не змогли пояснити причину і навіть не змогли пояснити, що саме вони охороняють. Коли я став записувати те, що відбувається на телефон, один із охоронців (саме такий бейдж у нього був - "Охоронець Ігор") вихопив телефон у мене з рук, після чого нам почали наносити удари. Після бійки мені вдалося вихопити телефон назад, відео з якого буде опубліковано", – написав журналіст.

Інцидент прокоментував і сам Мустафа Найєм, зазначивши, що це не була його особиста охорона і він не повинен відповідати за їхні дії.

Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, як охоронець тримає в руках чужий телефон і матюкає Апасова.

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