Фанаты обсуждают четвертую беременность Риз Уизерспун

02.07.17 10:50Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Риз Уизерспун спровоцировала слухи о том, что она ждет своего четвертого ребенка.

Дело в том, что на недавней фотосессии обычно стройная актриса продемонстрировала довольно заметный животик. Как решили фанаты, если актриса, конечно, действительно «в положении», а не просто вдруг внезапно растолстела, она должна быть уже, как минимум, на четвертом месяце.

Вышеупомянутая фотосессия состоялась на днях в Лос-Анджелесе, причем 41-летняя актриса позировала в весьма эффектном костюме, сообщает DailyMail. Она облачилась для съемки в черный купальник с открытой спиной и туфли на каблуках-стилетах умопомрачительной высоты. А на плечи Риз накинула… эффектную шубку в оранжевую полоску! Это выглядело немного странно — ведь в тот день в Лос-Анджелесе было довольно жарко, так сто фанаты актрисы заподозрили, что меха понадобились Уизерспун, чтобы прикрыть явно выступающий животик. Но в какой-то момент, Риз приспустила шубку и невольно дала, таким образом, возможность разглядеть свою фигуру…

Риз всегда гордилась тем, как она справляется с воспитанием детей, а ведь их у актрисы уже трое. Двое от первого брака — с актером Райаном Филлиппом: 17-летняя Ава и 13-летний Дикон. И еще младший,четырехлетний сын Теннеси от нынешнего супруга Джима Тота. При этом, Риз как-то успевает и заниматься семьей, и сниматься. В отличие от многих своих коллег, Уизерспун не страдает от комплекса вины по отношению к своим детям из-за того, что часто отлучается на съемки. «Моя мама всегда работала, и я сама считаю, что для детей очень полезно, когда у них есть успешные работающие матери!» — заявила однажды актриса. Так что можно не сомневаться, если Риз обзаведется еще и четвертым ребенком, сниматься она все равно не перестанет.

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