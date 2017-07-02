Ученые предлагают модифицировать геном коров из-за глобального потепления

Университет Флориды предложил метод повышения устойчивости коров к повышению температуры, вызванного глобальным потеплением.

Разработка плана рассчитана на три года, а исследователи уже получили на него правительственный грант в размере 733,000 долларов. Ученые стремятся сохранить качество говядины несмотря на изменение климата.

Сначала исследователи планируют определить, как коровы породы брангус регулируют температуру тела, что позволяет им хорошо себя чувствовать в жарком климате. После этого исследователи смогут отредактировать геном других пород, чтобы они тоже могли легко переносить жару.

«Тепловой стресс является основным фактором, ограничивающим производство животного белка и отрицательно влияющего на здоровье скота в субтропических и тропических регионах, и его влияние, как ожидается, резко возрастет в связи с изменением климата. Способность справиться с тепловым стрессом является обязательным условием для повышения производительности американской отрасли животноводства и надежности глобальных поставок продовольствия», — рассказала в интервью доктор Рейчел Матееску из университета Флориды.

Инструмент редактирования генов CRISPR впервые был представлен в 2013 году, и с тех пор с его помощью было проведено огромное количество исследований. В этом году CRISPR будут использовать, чтобы попытаться создать вирусы, способные убивать устойчивые к антибиотикам бактерии.

Конечно, было бы логичнее сосредоточить все усилия на борьбе с глобальным изменением климата, но, видимо, часть ученых уже считают этот процесс неотвратимым.