18.06.17 15:513230
Маша Ефросинина удивила странным снимком
|02.07.17 12:40
|71
|0
Телеведущая завершила работу над новым проектом.
Телеведущая завершила работу над новым проектом.
Съемки программы «Сюрприз, сюрприз», ведущей которой стала Маша Ефросинина, подошли к концу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Блик.
Звезда, которая в последнее время проживала в трейлере в Гостомеле, вернулась домой и может наслаждаться отдыхом. Что и сделала Маша. В микроблоге звезды появился снимок, на котором Ефросинина позирует в домашнем костюме и без косметики на лице. Высокие каблуки, с которыми в последнее время не расставалась телеведущая, уступили место удобным сандалиям.
Что ж, звезды тоже имеют право на отдых.