Маша Ефросинина удивила странным снимком

Телеведущая завершила работу над новым проектом.

Съемки программы «Сюрприз, сюрприз», ведущей которой стала Маша Ефросинина, подошли к концу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Блик.

Звезда, которая в последнее время проживала в трейлере в Гостомеле, вернулась домой и может наслаждаться отдыхом. Что и сделала Маша. В микроблоге звезды появился снимок, на котором Ефросинина позирует в домашнем костюме и без косметики на лице. Высокие каблуки, с которыми в последнее время не расставалась телеведущая, уступили место удобным сандалиям.

Что ж, звезды тоже имеют право на отдых.