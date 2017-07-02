19.06.17 08:001870
На площади в центре Одессы появился уникальный 3D-рисунок
|02.07.17 18:24
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Художники изобразили бычка, который "оживает", если смотреть на него с определенных точек.
Художники изобразили бычка, который "оживает", если смотреть на него с определенных точек.
На Греческой площади в Одессе появилась новая достопримечательность. Художники Виктор Виноградов и Ирина Стерхова нарисовали на плитке между клумбами пеструю рыбу — бычка.
Об этом "Сегодня" рассказали авторы проекта.
"Сначала хотели сделать реалистичного бычка, но потом решили создать яркого и "мультяшного". Довольно тяжело было работать на солнцепеке и на ограниченном пространстве, к тому же на Греческой площади постоянно летит мусор", — рассказал "Сегодня" Виктор Виноградов. Он уточнил, что работать пришлось особыми красками, чтобы рисунок не стерся.
На создание шедевра ушло пять дней. Уникальность рисунка в том, что 3D-эффект появляется с двух разных точек, а не с одной, как обычно, рассказали нам художники.