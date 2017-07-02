На площади в центре Одессы появился уникальный 3D-рисунок

02.07.17 18:24Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Художники изобразили бычка, который "оживает", если смотреть на него с определенных точек.

На Греческой площади в Одессе появилась новая достопримечательность. Художники Виктор Виноградов и Ирина Стерхова нарисовали на плитке между клумбами пеструю рыбу — бычка.

Об этом "Сегодня" рассказали авторы проекта.

"Сначала хотели сделать реалистичного бычка, но потом решили создать яркого и "мультяшного". Довольно тяжело было работать на солнцепеке и на ограниченном пространстве, к тому же на Греческой площади постоянно летит мусор", — рассказал "Сегодня" Виктор Виноградов. Он уточнил, что работать пришлось особыми красками, чтобы рисунок не стерся.

На создание шедевра ушло пять дней. Уникальность рисунка в том, что 3D-эффект появляется с двух разных точек, а не с одной, как обычно, рассказали нам художники.

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