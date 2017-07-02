Квентин Тарантино обручился с израильской певицей

Для создателя "Криминального чтива" этот брак станет первым.

Культовый режиссер Квентинт Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик. Для 54-летнего создателя лент "Криминальное чтиво" и "Убить Билла" этот брак станет первым, передает People.

Издание сообщает, что Даниэла моложе своего будущего супруга на 21 год. Пик дала согласие на брак с режиссером 30 июня в Лос-Анджелесе.

"Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы", - отметила в комментарии The Daily Mail избранница Тарантино.

Известно, что пара познакомилась в Израиле, во время одного из промоутеров Тарантино к фильму "Бесславные ублюдки".