Николаевцам рассказали про тайны Дикого сада

03.07.17 11:00Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

В жаркий летний день, первого июля николаевцы посетили городище Дикий Сад, которое дошло до наших дней.

Как пишет издание "Никлайф", к большому сожалению к остатком некогда большого, древнего города сейчас нет дела ни самим горожанам, ни городским властям и лишь археологи из года в год проводят дни под палящим солнцем, для того чтобы приоткрыть еще одну завесу тайн связанную с этим поселением. И кто знает, быть может совсем скоро в Николаеве появится объект культурной ценности, который станет «Меккой» для туристов.

В этом году энтузиасты во главе с археологом Кириллом Горбенко вновь по старой традиции вернулись на привычное им место и принялись слой за слоем, восстанавливать утраченную историю. Так, на сегодняшний день археологам удалось установить, что некогда большое городище было построено по кольцевому типу, то есть имело округлую форму и делилось на три части, это цитадель, огражденная рвом – место, где жила элита, ближнее предместье, которое притыкалось с внешней стороны к оборонительному рву, и дальнее предместье. По приблизительным подсчетом его население могло достигать от 500 до 1000 жителей. Историки смогли отыскать множество помещений в которых тогдашние обитатели этих мест жили, хранили еду, проводили погребальные обряды и молились своим святыням.

За многолетнее время раскопок удалось отыскать множество интересных предметов которые свидетельствуют о том, что поселение было высокоразвитым и весьма организованным, ведь из года в год, историки под толщей времени и земли находят предметы домашней утвари, оружия, украшений и даже человеческих останков. И даже когда археологов посетили любознательные николаевцы, им удалось найти останки животных, семена растений и элементы керамики.

На сегодняшний день не вся территория городища открылась взору археологов. Как оказалось внушительная его часть осыпалась и ушла под воду реки Ингул. Археологи питают надежды исследовать и эту часть поселение, однако подобные намерения требуют больших денежных средств. Историки с сожалением констатируют и то, что даже казалось бы открытая часть города сегодня планомерно уничтожается горожанами, которые устраивают там пикники, разбирая остатки поселения.

  • К большому сожалению местные жители привыкли здесь устраивать пикники разбирая фундаменты комнат под мангалы, бездомные устраивают здесь ночлежки, да и сама территория заполняется мусором, - говорит участник археологической экспедиции Роман.

Не взирая на различные препятствия, нехватку средств и даже элементарного понимания чиновников, энтузиасты-археологи планируют создать на месте городища, музей под открытым небом, который по их мнению станет магнитом который позволит увеличить туристическую привлекательность Николаева. Примечателен и тот факт, что в бюджете города уже предусмотрели деньги на создания музеефикацию Дикого Сада.

  • У нас в планах раскопать все городище и открыть его людям. Мы хотим здесь увидеть музей под открытым небом, что бы каждый мог прикоснуться к истории. Есть в планах и воссоздать здесь быт тех людей высадив тогдашние растительные культуры, завести животных которых они здесь разводили. Все ведь просто, это может заинтересовать туриста. Только Коблево каждый сезон посещают 1 миллион туристов и они могли бы приезжать суда и смотреть на эту красоту, - говорит Кирил Горбенко.

Услышанное и увиденное заставило посмотреть по другому участников экскурсии на историю которая буквально лежит у них под ногами. Эта пусть и не большая экскурсия вселила в сердца многих надежду, что уникальное поселение сможет стать одной из визитных карточек нового Николаева и станет манить сюда туристов со всей Украины.х дней сквозь тысячелетия.

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