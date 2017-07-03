NASA: Ніагарський водоспад Марса (фото)

03.07.17 11:15Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Дослідники NASA опублікували фото застиглих потоків лави на Марсі і порівняли їх з Ніагарським водоспадом на Землі. Про те повідомляє Independent.

Знімки на землю передав апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), який був запущений в 2005 році. Зображення вчені вже встигли назвати «Ніагарський водоспад Марса».

На знімку добре видно край кратера, діаметр якого становить 30 кілометрів. З цього кратера колись витікала лава і залишала після себе відкладення.

У NASA вважають, що потоків лави було недостатньо, щоб заповнити інші родовища кратера, адже на Марсі є більш темні ділянки лави, які перекривають старі.

Також на фото видно, що марсіанська лава, яка колись була в рідкому стані, вела себе як вода.

За інформацією ukurier.gov.ua

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