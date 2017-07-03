19.06.17 17:122410
NASA: Ніагарський водоспад Марса (фото)
|03.07.17 11:15
|79
|0
Дослідники NASA опублікували фото застиглих потоків лави на Марсі і порівняли їх з Ніагарським водоспадом на Землі. Про те повідомляє Independent.
Дослідники NASA опублікували фото застиглих потоків лави на Марсі і порівняли їх з Ніагарським водоспадом на Землі. Про те повідомляє Independent.
Знімки на землю передав апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), який був запущений в 2005 році. Зображення вчені вже встигли назвати «Ніагарський водоспад Марса».
На знімку добре видно край кратера, діаметр якого становить 30 кілометрів. З цього кратера колись витікала лава і залишала після себе відкладення.
У NASA вважають, що потоків лави було недостатньо, щоб заповнити інші родовища кратера, адже на Марсі є більш темні ділянки лави, які перекривають старі.
Також на фото видно, що марсіанська лава, яка колись була в рідкому стані, вела себе як вода.
За інформацією ukurier.gov.ua