Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после развода

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после официальной подачи документов на развод вышли на новый уровень. Об этом пишут таблоиды.

Анджелина с детьми сейчас находится в Великобритании, куда на фестиваль Гластонбери прилетел Брэд.

Актер решил связаться с Джоли и попросил увидеться с детьми в ее присутствии.

По сообщениям инсайдеров, после этой встречи Питту стало намного легче, он с уверенностью смотрит в новую жизнь уже в холостяцком статусе.