19.06.17 17:122410
Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после развода
|03.07.17 11:59
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Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после официальной подачи документов на развод вышли на новый уровень. Об этом пишут таблоиды.
Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после официальной подачи документов на развод вышли на новый уровень. Об этом пишут таблоиды.
Анджелина с детьми сейчас находится в Великобритании, куда на фестиваль Гластонбери прилетел Брэд.
Актер решил связаться с Джоли и попросил увидеться с детьми в ее присутствии.
По сообщениям инсайдеров, после этой встречи Питту стало намного легче, он с уверенностью смотрит в новую жизнь уже в холостяцком статусе.