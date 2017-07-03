Samsung презентовала восстановленный Galaxy Note 7

Южнокорейский производитель Samsung официально представил восстановленный прошлогодний флагманский смартфон Galaxy Note 7 с печальной славой.

Гаджет был выпущен с батареей меньшей емкости во избежание новых проблем с возгоранием, передает Phone Arena.

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Samsung Galaxy Note 8 представят в августе Известно, что гаджет был отозван после многочисленных случаев возгорания, причиной которых оказался дефект аккумуляторов. Теперь же вместо батареи на 3500 мАч все гаджеты получили аккумуляторы емкостью 3200 мАч, поскольку именно чрезмерно большие батареи, по официальной версии, стали причиной инцидентов со смартфоном.

Продажи восстановленного Note 7 стартуют в Южной Корее 7 июля, при этом его стоимость составит 611 долларов США (что на 270 долларов ниже стоимости нового смартфона Note 7).

Производитель надеется осуществлять продажи смартфона и в других странах. Однако в настоящее время планы по этому вопросу не раскрываются.