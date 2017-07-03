"Квартал 95 починає роботу над телевізійним фільмом "Свати 7"

Знімання відбуватимуться у Білорусі.

Після багаторічної перерви творча команда популярного серіалу "Свати" відновлює роботу над проектом.

Своїми силами студія "Квартал 95" починає знімання вже легендарної сімейної комедійної саги – "Свати 7". Знімання відбуватимуться у Білорусі за сприяння Національної державної телерадіокомпанії Республіки Білорусь.

Прем'єра серіалу відбудеться у 2018 році. Де і коли саме глядачі по всьому світу зможуть побачити продовження улюбленої історії, стане відомо до кінця року.

Міжнародною дистрибуцією сьомого сезону серіалу займатиметься шведська компанія Eccho Rights, з якої "Квартал 95" пов'язує тісна і плідна співпраця з іншими проектами студії. Уже зараз європейський дистриб'ютор планує показ картини в більш ніж десяти країнах світу.

Зараз також ведуться переговори з однією з найбільших міжнародних онлайн-платформ про трансляцію проекту. Попередні шість сезонів серіалу "Свати" стали абсолютними лідерами за кількістю переглядів на офіційному YouTube-каналі студії "Квартал 95", сумарно зібравши багатомільйонну аудиторію по всьому світу.

Хто зіграє головні ролі у "Сватах 7", поки невідомо.