Мужчина пытался перелететь через Днепр на шариках, чтобы сделать предложение девушке, но упал в реку

Романтик добрался на другой берег при помощи катера и услышал заветное "да"

27-летний мужчина в Киеве решил оригинально сделать предложение своей девушке, прилетев к ней на воздушных шариках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка ждала парня на другом берегу Днепра, и чтобы добраться до нее, товарищи жениха прицепили к нему 180 шариков, наполненных гелием. Но этого количества оказалось мало, и мужчина, так и не поднявшись вверх, упал в реку.

Тем не менее, предложение мужчина своей девушке таки сделал, добравшись на другой берег Днепра при помощи катера, но полностью мокрым. Девушка ответила "да".