Эксперты назвали лучший в мире аквапарк

03.07.17 16:35Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Лидером был признан Siam Park на испанском острове Тенерифе.

Эксперты портала для путешественников TripAdvisor при составлении ежегодного рейтинга Traveller's Choiсe определили лучший аквапарк мира. Лидером стал Siam Park на испанском острове Тенерифе.

На втором месте оказался аквапарк Beach Club в бразильском городе Баия, а замкнул тройку лидеров Waterbom Bali в Куте (Индонезия).

В список ТОП-10 также были включены аквапарки ОАЭ, США и Бразилии.

Известно, что аквапарк Siam Park был открыт в 2008 году и занимает площадь в 18 гектаров. При этом самой устрашающей горкой, которая будоражит нервы туристов, считается Tower of power 28 метров высотой.

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