Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

03.07.17 18:15Сколько просмотров этой статьи266Сколько комментариев этой статьи0

3 июля в Минске прошел военный парад по случаю Дня независимости Беларуси.

День независимости – это главный государственный праздник. Он отмечается в тот же день, когда в 1944 году Минск был освобожден от войск нацисткой Германии.

Как сообщает БелТа, на параде, выступая перед гражданами своей страны, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не забудут историю.

«В наших сердцах независимость Белоруссии неразрывно связана с ее освобождением от немецко-фашистских захватчиков… В Белоруссии никогда не забудут тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига», - отметил Лукашенко, обращаясь к ветеранам.

Парад в Минске уже по традиции открыли суворовцы. После них пронесли Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в стратегической наступательной операции «Багратион» по освобождению Беларуси.

Парадным строем прошли 20 расчетов военнослужащих различных родов войск. В парадной колонне было 27 расчетов механизированной колонны. Всего в параде задействовали 220 единиц боевой техники. Среди них танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, легкобронированные автомобили «Кайман», автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, реактивную систему залпового огня «Полонез», зенитные ракетные комплексы «С-300ПС», «Оса-АКМ», «Бук» и «Тор-М2», ракетный комплекс «Точка» и др. Также в этом параде участвовала авиация. Завершилась военная часть парада выступлением с плацконцертом 117 военнослужащих сводной роты почетного караула.

Продолжила парад колонна гражданской техники, разработанной в Беларуси. Эта часть парада закончилась «балетом» в исполнении тракторов МТЗ.

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Понедельник, 03.07.2017

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